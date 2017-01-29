《不需要 就是九成煩惱的解藥》書封。（取自《高寶書版》網頁）

過年環境大掃除，心靈也需要大掃除！高寶出版社新書《不需要，就是九成煩惱的解藥》，是心靈勵志書作家何權峰醫師的最新作品，書中告訴大家，「不需要，就是解藥」，只要不欲求，不期待，恐懼和憤怒的一半可能性就消失。

《不需要，就是九成煩惱的解藥》的心靈箴言包括：

不需要，就是解藥

如果你檢查一下恐懼和憤怒，你會發現它們永遠是奠基於欲望的。你為某事生氣，為什麼生氣？是不是你沒得到預期的東西，或者你要去做某件事，某人阻撓了你，你的欲望受到阻礙，你才生氣？當你想得到某些東西，或是怕失去某些東西；你就會患得患失，對嗎？換言之，只要不欲求，不期待，那麼你的恐懼和憤怒的一半可能性就消失。

不需要每個人都喜歡我

有個演員曾這麼比喻，如果她去參加試鏡沒有分配到角色時，她會告訴自己：「他們要找的是蘋果，而我是梨子。」換句話說，她並不是難吃或壞掉的蘋果，而是一顆好梨子，只不過當時他們要的是蘋果罷了。這也是我想傳達的。

擔憂沒有用

許多人常有一種錯覺，以為擔心就是關心，就能有助掌控問題。例如做母親在小孩出遠門時，常會焦慮地在家裡不停踱步，彷彿這樣就能確保孩子安全似的。直到孩子平安抵達，撥電話回家，這時焦慮不安的母親才鬆一口氣。如果這個母親誠實審視這些憂慮，就不得不承認自己其實無能為力，只是讓自己變得心神不寧罷了。

(中時電子報)