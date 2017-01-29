CNN推薦2017必遊景點：加拿大、馬來西亞國慶

加拿大愛德華王子島的一座燈塔。(圖/Shutterstock)

一年之初是個規劃假期旅遊的好時機，今年CNN推薦了許多好玩的地方，其中加拿大適逢150周年國慶，而馬來西亞則是60周年國慶，普天同慶的日子，好吃好玩的活動一定不會少，如果精打細算的你荷包有限，這兩國絕對是2017年旅遊CP值最高的國家！

2017加拿大將歡慶150年生日，該國的起源地愛德華王子島(Prince Edward Island) 是玩家必去的景點，它也是影集《清秀佳人》的拍攝所在地，想要好好發現此島的美麗首都Charlottetown，最好是走路探險一下喔。

過去10年，這個島上新開了許多高檔餐廳，都是利用當地精選的豪華食材來料理，老饕的遊客千萬不要錯過令人吮指的龍蝦大餐。

同樣在2017慶祝國家生日的還有馬來西亞，建國60周年，是一個很大的里程碑，而最佳的慶祝方式當然就是美食。檳城可以說是擁有亞洲最好吃路邊攤的景點之一，除了馬來西亞的傳統美食以外，還有中菜和印度菜，以及融合中式和馬來式烹調方法的地方菜，像是Baba Nyonya或Peranakan。

馬來西亞檳城的極樂寺。(圖/Shutterstock)

除了美食以外，喬治城裡的建築也很有特色，不同風格的歷史建築，從英國殖民時期的大廈到中國式的商店街和伊斯蘭清真寺，你都可以在這裡邊吃邊逛。

CNN推薦的不只這兩個國家，還有像是佛教國家不丹，如果你是愛好大自然旅遊的人，一定會喜歡這裡，不丹擁有生態友善的多山環境，2016年更被評為全世界第一個碳負數的國家，已經不只是碳平衡而已，聽來真是厲害，也因此美景、特色文化和美食真是多到數不完。

不丹的地標虎穴寺。(圖/Shutterstock)

前往虎穴寺的路上掛滿了佛教的祈禱旗。(圖/美聯社)

歐洲國家則有較少為人知的丹麥小城奧胡斯(Aarhus)和著名紅酒產地法國波爾多(Bordeaux)，中東國家推薦的有約旦阿曼(Amman)，在2017年被評為伊斯蘭文化的首都，擁有豐富的歷史遺跡和輝煌的伊斯蘭文化藝術。

(中時電子報)

丹麥奧胡斯的一處雪景。(圖/美聯社)

丹麥奧胡斯的一處雪景。(圖/美聯社)

法國波爾多的一家酒吧。(圖/美聯社)

2015年6月14日，民眾在法國波爾多舉辦的國際葡萄酒博覽會vinexpo品酒。(圖/美聯社)