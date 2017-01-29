蚱蜢王子李恕權：很多人說我是傅達仁私生子

李恕權與傅達仁情同父子。(本報系資料照)

李恕權在乾爹傅達仁生前追思會上獻唱。(林勝發攝)

李恕權獻吻傅達仁。(林勝發攝)

84歲資深主播傅達仁，去年上書總統蔡英文，表示願意當合法安樂死首例，掀起全民對安樂死議題的重視。人緣極好的傅達仁，舉行生前追思會，連好久不見的「蚱蜢王子」李恕權也特地前來獻唱，還侃侃而談當年與乾爹傅達仁的相識過程。

一個是當紅動感歌手，一個是知名主播，李恕權被問起為何會與傅達仁情同父子，感情這麼好，他笑說，很多人都在傳他是傅達仁的私生子，「但是我很誠實地跟你講，我跟他一點血緣關係都沒有…」

李恕權回憶當年與傅達仁首次相遇，那時候他首度回台與黃鶯鶯演出，身為台視主播的傅達仁也來看他表演，還批評「看這個歌手亂七八糟跳來跳去」，李恕權說到這邊，忍不住笑了出來。

李恕權與傅達仁相識超過30年，對乾爹照顧感念在心，即便不捨，但也因為了解傅達仁身體狀況，讓李恕權選擇支持傅達仁安樂死決定，「在我人生的生涯之中，每一步都是他在旁邊鼓勵我，我想我可能是只是他千千萬萬照顧的人的其中一個，他照顧提拔好多後起之秀，我只不過是其中之一，我有這個榮幸，一生中有他的指點，跟他像家人一樣，很愛他…真的很愛他。」一番話令人動容。

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