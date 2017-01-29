士林食玩輕旅行 北市特色公園好好逛

士林官邸西式庭園喜氣的四季海棠現正盛開中。(北市公園處)

滿園玫瑰的士林官邸玫瑰園，讓您感受濃濃的春意。(北市公園處)

古色古香仿中國庭園式布局的雙溪公園。(北市公園處)

還在為今年短短6天春節連續假期的行程而苦惱嗎？若不想跑太遠，北市工務局公園處規劃了以士林官邸公園為軸心，貼心提供市民周邊旅遊行程，搭乘捷運從士林官邸公園出發，輕鬆騎乘YouBike就可來趟輕旅行，讓市民能夠在一日內同時體驗生態、文藝及遊憩，滿足靜態的觀賞及動態的玩樂活動。

公園處處長黃立遠表示，士林官邸公園一直是台北市民踏青、賞花的熱門景點，園區內的園藝展覽館及新蘭亭為迎接春節到來，特別以應景的蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、水仙等花卉，搭配炮燭春聯佈置，更顯濃濃的中國味，園區的重要節點也佈置雞年裝飾，祝賀來訪遊客雞年行大運；西式庭園及主題園區的紅、粉紅及白色的四季秋海棠現正耀眼開花中。除此之外，玫瑰園區裡超過1600株各色嬌艷芳香玫瑰都已陸續綻放。

園藝管理所主任賀綺華表示，遊客造訪士林官邸公園後，可前往國立故宮博物院觀賞展覽活動及文化典藏。然而，在福林路往至善路的路上，公園密度相當高且都各有特色，是照相好去處。

例如有仿中國庭園式布局的雙溪公園是賞櫻的最佳處所、佔地遼闊且清幽的至善公園是賞雙溪河美景不可錯過的地方、靠近故宮附近則有原住民文化主題公園可以了台灣原住民族及觀賞具北歐風情的落羽松、還有睡蓮初開的至德園及富含生態的外雙溪公園。

在擁有豐富資源的士林地區走春後，夜間可逛逛士林夜市商圈，嚐嚐各式特色小吃美食，夜市內吃、喝、玩、樂應有盡有，千萬不要錯過，這些景點都可搭捷運或騎乘YouBike便可成行。

(中時電子報)