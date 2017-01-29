包子臉消風！她們瘦下來像變了個人

她們瘦下來後完全變個人。 (圖／本報系資料照、翻攝韓網)

雖然演藝圈不乏身材好的女星，不過現在「包子臉」卻也闖出一片天，不僅耐看且會看起來更萌更可愛，像陳妍希、朴信惠、趙麗穎等都是代表，但其實她們瘦下來後，輪廓變更深，也從清純風格變成女神，現就來看看她們瘦身有成的樣貌。

(專題報導)

陳妍希長期受水腫體質所苦，日前演出《神鵰俠侶》中的小龍女，因圓潤臉蛋不夠仙氣，被網友嘲笑是「小籠包」，後她瘦身有成，變成標準鵝蛋臉，她認為健康比瘦更重要，所以都靠均衡飲食和運動減肥。(圖／本報系資料照）

朴信惠出道多年，嬰兒肥一直是她的標誌，肉肉臉頰和微胖手臂及大腿，讓她在鏡頭前大了一號，不過她之前在《Doctors》現身時，從包子臉瘦成瓜子臉，令人相當驚艷。（圖／翻攝韓網、朴信惠IG）

「國民初戀」秀智外型清純甜美，不過剛出道時，肉肉臉常跟隨著她，成為她鮮明形象，不過隨著年齡越來越長，圓臉也「消風」變成標準瓜子臉，變得更有女人味了。（圖／翻攝韓網、秀智IG）

鬼鬼吳映潔出道時有可愛嬰兒肥，不過她靠「中醫、運動、吃東西忌甜食、身心靈開心」成功瘦身，成為紙片人身材，筷子腿、螞蟻腰令網友超驚訝。（圖／本報系資料照）

外表清新、笑容可人的石原里美，受到男女性的喜愛，被稱為日版林依晨，她出道初期，帶點嬰兒肥稚氣未脫，身材也屬於豐滿型，不過她一直認真瘦身，讓圓臉變尖，還練出腹肌，並勇奪美腳大賞。（圖／翻攝日網）

愷樂在「蝴蝶姊姊」時期，不僅有張肉肉臉，鼻頭也較圓潤，但她離開開兒童台後，漸漸轉型走成熟路線，五官也越變越精緻，被網友質疑整形，但她否認，僅說是因為戴牙套的關係。（圖／本報系資料照）

邵雨薇近年人氣高漲，靠著代言電玩「夢夢ONLINE」正式出道，可愛小虎牙成招牌，後她帶了牙套，現在少女時的嬰兒肥也逐漸消風，變身成新生代女神。（圖／本報系資料照）

包子臉一直是趙麗穎的招牌，網友就愛她這樣可愛討喜的臉蛋，不過她戲約不斷，在強大的工作量下，她的圓臉消風，身材暴瘦、鎖骨明顯，粉絲擔心她的身體狀況，頻提醒她別再瘦了。（圖／翻攝微博）