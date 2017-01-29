新春裡的香港味道
逛年宵市場是許多香港市民逛街的傳統，全部香港有10多個年宵市場，只要販售鮮花、對聯等年貨。今年香港中環海濱首辦年宵，並主打美食，讓市民、遊客能好好當個「吃貨」。
據新華社報導，年宵市場裡有超過80多個攤位，從法國橡木桶釀製的醇香紅酒、經典小吃到姜蔥糖等美食應有盡有。從25日開辦以來，中環便聚集相當多人潮。隨著夜色漸漸變暗，配合旁邊的摩天輪、歐陸嘉年華以及維港燈光，充滿濃濃過年氣氛。
年宵市場中，「十八座狗仔粉」攤位前總是聚集滿滿人潮。狗仔粉是香港上世紀60年代出現的小吃，是以熱水開粘米粉搓成條狀的粉，由於粉條尖頭尖尾，像狗尾巴，故稱「狗仔粉」，當下的狗仔粉則在上面淋上蝦米、菜脯、冬菇等。該店老闆表示，這次準備傳統狗仔粉及店裡招牌火腿翅，「在中環這個中西文化匯聚的地方，將古老食物用新潮的手法推出，感覺很棒」。
雞年到，當然少不了以雞為造型的食品。其中日本雞肉協會首次來港舉辦零售推廣，引進三種日本雞，其中包括被喻為「雞肉界和牛」的名古屋交趾雞。現場最受歡迎的，則是阿波尾炸雞槌和日本雞肉燒賣。
此外，年宵市場有家主打「懷舊牌」，將舊時雜貨店搬進中環年宵市場。巨型白兔糖、舊時汽水鐵櫃……攤主更用心設置了撈彈珠、套圈等懷舊遊戲。攤商表示，他從事鈕扣生意，因很喜歡懷舊的商品，就在長沙灣開設了一家商店專門賣懷舊玩具零食，這次進駐中環有股好夢幻的感覺。這些商品和遊戲伴隨很多港人成長，希望讓大家有親切感，也希望遊客能體驗到舊時香港文化。
(中時電子報)
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