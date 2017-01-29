開車超速超瞎藉口：被風吹的

如果超速被警察攔下，有不少駕駛懶得找藉口，但有些人則會跟警察杯杯盧一番，以免吃罰單。

根據中央社引述英國「每日電訊報」（Telegraph）網站報導，澳洲警方攔下1名超速者，駕駛竟然說：「是風把我推那麼快。」

這個理由讓警方吃驚，並且在推特上分享這張罰單，寫道：「最佳藉口」。該名駕駛被罰200澳幣（約新台幣4800元），駕駛執照也遭記兩點。

而英國還有「回到未來」電影粉絲，被測速器拍到他開的電影中經典名車DeLorean，時速高達143公里，逼得他趕快說明自己沒有要「回到過去或未來」。因為在電影中，這輛車只要加速到88公里就可以穿梭時空。

(中時電子報)