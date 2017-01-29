窮極無聊 男持槍搶劫2盒披薩

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美國一名17歲少年跟友人遭控持槍搶劫比薩外送員，今天面臨成人法庭的多項重罪指控。

根據中央社引述「今日美國報」（USA Today）報導，17歲少年把皮包和身份證留在朋友車上而遭指認。

警方表示，被害人於24日外送比薩嫌疑犯和他的18歲朋友，朋友敲被害人車窗後，被害人下車，站在汽車後方的17歲少年把手中的槍對準外送員。外送員交出兩盒比薩和25美元後，兩名嫌犯逃逸。

不過少年把車停在案發現場附近，警方獲報後發現汽車，等少年返回時逮人，外送員也指認起司就是兩名搶嫌之1。

因搶劫重罪和同謀等指控而遭逮，依法視同成人處置。

(中時電子報)