嫁豪門13天夫亡 她為遺產打官司10年

伍詠薇和練海棠結婚17年，常公開曬愛。(圖／翻攝自伍詠薇微博)

台北市議員童仲彥遭妻子李秀環指控家暴、外遇，他事後召開記者會，公然向愛慕對象告白，「不喜歡她就不是男人」，一番言論引起撻伐，外界質疑李秀環為何隱忍6年才說出真相，她坦言是為了對方形象，其實，演藝圈不少另一半出軌鬧得沸沸揚揚，最後都選擇原諒的例子。

香港女星伍詠薇是港劇一線女主角，她的人生也算是傳奇，選美出身的她，21歲嫁給大30歲的會計師翁江培，本以為自此嫁入豪門，過著順遂生活，未料婚姻僅維持13天，老公就心臟病發驟逝，她也背上「剋夫」罵名，而丈夫留下1.7億港幣(約台幣6億)給她，但因不被男方家人認可，她花10年打官司，最終才拿到900萬港幣(約台幣3600萬)的遺產。

伍詠薇和第一任丈夫結婚13天，他就因心臟病發驟逝。(圖／翻攝自陸網）

年紀輕輕就喪夫，還被外界指責，讓她開始過著糜爛生活，每天晚上跑出去，玩到天亮才回家睡覺，睡不著就靠吃安眠藥，絕望時還有過輕生念頭，那段時間她和不同男生交往，還曾跟有婦之夫同居，直到有天她驚覺不該搶人老公，還親自登門和正宮道歉，兩人最後還因此成了好友。

而後她重整身心，復出演藝圈，更梅開二度嫁給從事廣告業老公練海棠，兩人結婚17年，去年老公被拍到1星期內2度幽會D奶長髮美女，兩人先是在車上親吻，第二次一起吃晚餐，接著到南灣沙灘，兩人移座到車子中間，他脫掉1件衣服後出來喝水，又回車內，共計相處2小時，最後還吻別辣妹。

其實這不是練海棠第一次被爆偷吃，2010年他也趁老婆不在香港時，和嫩妹到中環共進法國晚餐，當時伍詠薇選擇相信他，這次她依然相信另一半沒偷吃，還透露夫妻倆很少聊天，「身為一個太太我也要檢討」，坦言太投入工作，導致忽略老公，並笑說老公被拍到已是很大的懲罰，大器回應獲得外界一致讚賞。

(專題報導)