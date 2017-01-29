《時來運轉》海嘯降臨 勇士橫掃拓荒者沒問題
金州勇士30日上午10點將會前往拓荒者主場摩達中心踢館，儘管勇士連兩天出賽，體能負荷比起休兵1天的拓荒者大，可是本季從「浪花」進化到「海嘯」等級的勇士，想要拿下本季4戰全勝拓荒者戰績，幾乎已成既定事實。
有了「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，本季再加杜蘭特，勇士一口氣擁有3名場均可拿20分以上的得分好手，更別提還有卓雷蒙格林、伊戈達拉、克拉克等人，會擁聯盟最佳平均得分(118分)，以及聯盟最佳戰績，其實毫無意外。
隨著球季進行過半，杜蘭特逐漸證明可以融入勇士隊形與戰術，柯瑞更願意降低自己在場上的地位與持球時間，努力幫助勇士變得更好，畢竟仔細想想，光要守住浪花兄弟就很困難了，何況現在有了得分能力更強的杜蘭特。
只是勇士容易讓人忽視的「無名英雄」，還是卓雷蒙格林，不只在進攻，他在防守上，帶來更多團隊意識與士氣，場均10.7分、8.5籃板與7.5助攻的數據，更是凸顯格林在場上的重要性，因為勇士的防守確實太被小覷了。
本季前3次遭遇拓荒者，勇士幾乎贏得輕鬆寫意，平均勝分25.3分，其中去年12月18日在勇士主場的交手，更以135比90血洗拓荒者，就算勇士29日先於主場跟快艇對決，30日才去客場遭遇拓荒者，勇士再宰拓荒者機會仍高。
因為拓荒者當前仍然太過依賴「雙衛」利拉德、麥科倫，其餘隊友火力供輸始終不穩，更在關鍵時刻經常斷線，防守更是拓荒者最大罩門，平均每場丟分110.2分，就算雙衛再會搶分，往往比不上拓荒者的丟分速度。
所以這場比賽很可能出現兩隊得分破百的飆分大戰，只是比起飆分，拓荒者「雙衛」仍跟勇士「海嘯」差了一大截，拓荒者假如不肯做好防守，這場比賽很可能第3節大勢底定，拓荒者只能期望在自家球迷面前能夠輸少一點了。
(中時電子報)
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