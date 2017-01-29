百貨、超市新春福袋初一送出10台車 價值近千萬元

20歲謝小姐首次買百貨福袋，初一抽到新光三越信義新天地價值128.8萬元的Volkswagen紅色金龜車驚訝又意外。（杜宜諳攝）

福利熊（左起）、全聯先生初一開出的最大獎是320萬元的特斯拉電動車。（全聯提供）

百貨和超市福袋大年初一共送出10台汽車，帶動人潮最高提升3成、買氣增1成，包括遠百東貨4台、新光三越3台與微風集團、漢神巨蛋、全聯各1台，總價值近千萬元。全聯首獎320萬元的特斯拉電動車尚待得主領獎，百貨9台汽車皆公布名單，百貨最大獎128.8萬元的金龜車得主是20歲的謝小姐，首次買福袋就獲獎，相當幸運！

今年全台福袋送10台車，總價值981.1萬元，全聯320萬元的特斯拉電動車拿下單價最高，初一早上9時全台895店限量10萬組福利熊福袋同步開賣，10分鐘內秒殺，且首度在LINE和FB連線直播，共計超過73萬人次觀看，首獎幸運號碼「20700」公布於官網。

而，抽汽車的百貨有新光三越6店、遠百4店、微風4店，與漢神巨蛋、京華城各1店，共發出1萬3492個福袋抽9台車，中獎機率約0.067％，機率不高、難度頗大。

今年新光三越、遠百、京華城等部分百貨採預購，減少漏夜排隊的情況。微風4館除了抽1台車，692個福袋還各有大獎，24日晚間9時就有人排隊，創下各百貨排隊搶頭香最早的紀錄。

今年百貨的百萬名車共2台，新光三越台北信義新天地128.8萬元Volkswagen紅色金龜車得主是20歲的護理師謝小姐，她中獎時完全沒有心理準備，自己愣住、旁人尖叫，事後仍很驚訝地說：「怎麼會中，很妙，怎麼會中獎？！」由於還沒有駕照，打算因此去考駕照；微風集團113萬元MINI ONE 3-Door車款由258號孫小姐獲得，尾數有8象徵「發」。

其他百貨頭獎皆為5、60萬元汽車，持幸運數字抽獎券號碼的得主都興奮不已。板橋大遠百67.9萬元的Nissan Sentra傳奇版，由新北市土城區的王小姐獲得，她初一早上6時排隊、首次買福袋，抽獎券號碼為01766號，尾數66象徵「六六大順」，獲獎時不敢相信自己抽中頭獎，跟家人、朋友尖叫長達10秒鐘且喜極而泣，驚呼「太幸運了」。

遠百寶慶店頭獎是52.9萬元的NISSAN TIIDA汽車，得主蘆洲李先生抽獎券號碼0228，尾數8也象徵「發」，他說剛好汽車拋錨故障，正煩惱過年後要修車，直呼是財神爺送大禮物。漢神巨蛋是高雄唯一抽汽車的百貨，60.9萬元Hyundai Verna 1.6L汽車得主謝太太將大獎送給過完年後訂婚的小兒子當新婚禮物，可說是金雞報喜、雙喜臨門。

京華城頭獎為50萬元現金或市價59萬5000元的TOYOTA YARIS汽車2選1，抽到的鄭先生是27歲工程師，沒選汽車，改拿現金當旅遊基金。

配表：初一百貨、超市汽車大獎 十全十美

全聯895店限量10萬組，首獎320萬元特斯拉電動車

新光三越台北信義新天地1200袋，首獎128.8萬元Volkswagen紅色金龜車

微風集團4館692袋，首獎113萬元MINI ONE 3-Door車款

板橋大遠百2000袋，首獎67.9萬元Nissan Sentra傳奇版汽車

新光三越台中中港店500袋，首獎62.9萬元三菱COLT PLUS智慧勁化版汽車

漢神巨蛋3000袋，首獎60.9萬元Hyundai Verna 1.6L汽車

新竹大遠百1200袋，首獎60.8萬元FORD FIESTA 1.5時尚汽車

遠百花蓮店1000袋，首獎58.9萬元LUXGEN S3經典型星曜紫汽車

新光三越台北南西店1200袋，首獎近55萬元Nissan new march傳奇版車款

遠百寶慶店1200袋，首獎52.9萬元NISSAN TIIDA汽車

京華城1500袋，首獎50萬元現金

(中時)