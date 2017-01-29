美日熱線 川普向安倍掛保證

美國總統川普今天在白宮陸續與各國領導人熱線通話，其中在與日本首相安倍的通話中，他與安倍敲定將於2月10日在華府見面。(圖:美聯社)

川普在電話中向安倍重申美日安保承諾。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普今天與日本首相安倍通電話，確立了雙方將在地區與全球議題上繼續合作，川普並向安倍重申美日本安保承諾。不過白宮發布的通話內容，並未提及跨太平洋夥伴關係協定(TPP)議題。

川普與安倍通話，最矚目的便是美國撤出TPP的議題。根據白宮在兩人通話後發布的新聞稿，內容對於美國撤出TPP議題隻字未提，而是強調兩人承諾會彼此深化雙邊貿易和投資關係。

白宮表示，兩位領導人在電話中討論了美日在地區與全球議題上的同盟和合作非常重要，川普在通話中向安倍掛保證，承諾美國會繼續嚴密防衛日本安全。在北韓問題上，安倍與川普彼此承諾，會就北韓引發的威脅相互諮詢和合作。

兩人的通話還提到美國國防部長馬蒂斯(Mattis)即將前往亞洲之行，包括到訪日本。非常具有重要意義。

電話中兩人也確立了安倍的訪美行，兩人同意2月10日於華府見面。

(中時電子報)