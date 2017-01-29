安倍、川普電話會談敲定2月10日舉行美日高峰會談。(本報合成資料照片)

日本首相安倍晉三28日晚間（美東時間28日上午）與美國總統川普舉行電話會談，針對2月10日將在美國華盛頓舉行高峰會談一事達成協議。這將是川普上任後，美日領袖首次面對面的會談。

安倍28日晚間在會談結束後向日媒表示，「剛才與美國總統川普舉行電話會談，同意2月10日將舉行日美高峰會談。會談中也確認了有關經濟、安保課題等，有關美日同盟的重要性，希望在2月10日高峰會談時，針對經濟、安保等議題坦率地、有意義地交換意見。」

日媒報導，有關北韓積極開發飛彈、核武、中國頻頻擴張海洋勢力等有關亞太地區的安保環境等議題，兩人在電話中確認了美國參與亞洲事務的必要性和美日同盟的重要性。

針對《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），川普已簽署行政命令，決定退出TPP。川普在會談中表示，希望與日本進行兩國間的貿易協商以取代TPP。

安倍向川普說明了TPP的戰略意義以及日本重視自由貿易的通商政策，同時傳達了日本企業在美國創造了許多就業機會的事實，希望川普能理解日本的立場，今後繼續與日本在經濟上合作。有關通商問題，兩人決定將於2月10日高峰會談時進一步協商。

有關安倍的訪美行程，日本政府打算讓財務大臣麻生太郎、外務大臣岸田文雄、經濟產業大臣世耕弘成同行。

安倍去年11月在川普未上任前，便到紐約拜訪川普，還送他高爾夫球桿欲建立私人友誼。川普1月20日一上任，安倍打算儘早於1月27日與川普正式會談，無奈川普捨棄日本，選擇了英國為高峰會談的第一對象。

(中時)