安倍、川普電話會談敲定2月10日舉行美日高峰會談
日本首相安倍晉三28日晚間（美東時間28日上午）與美國總統川普舉行電話會談，針對2月10日將在美國華盛頓舉行高峰會談一事達成協議。這將是川普上任後，美日領袖首次面對面的會談。
安倍28日晚間在會談結束後向日媒表示，「剛才與美國總統川普舉行電話會談，同意2月10日將舉行日美高峰會談。會談中也確認了有關經濟、安保課題等，有關美日同盟的重要性，希望在2月10日高峰會談時，針對經濟、安保等議題坦率地、有意義地交換意見。」
日媒報導，有關北韓積極開發飛彈、核武、中國頻頻擴張海洋勢力等有關亞太地區的安保環境等議題，兩人在電話中確認了美國參與亞洲事務的必要性和美日同盟的重要性。
針對《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），川普已簽署行政命令，決定退出TPP。川普在會談中表示，希望與日本進行兩國間的貿易協商以取代TPP。
安倍向川普說明了TPP的戰略意義以及日本重視自由貿易的通商政策，同時傳達了日本企業在美國創造了許多就業機會的事實，希望川普能理解日本的立場，今後繼續與日本在經濟上合作。有關通商問題，兩人決定將於2月10日高峰會談時進一步協商。
有關安倍的訪美行程，日本政府打算讓財務大臣麻生太郎、外務大臣岸田文雄、經濟產業大臣世耕弘成同行。
安倍去年11月在川普未上任前，便到紐約拜訪川普，還送他高爾夫球桿欲建立私人友誼。川普1月20日一上任，安倍打算儘早於1月27日與川普正式會談，無奈川普捨棄日本，選擇了英國為高峰會談的第一對象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。