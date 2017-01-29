川普與安倍通電話 承諾鐵定保日本安全
美國總統川普與日本首相安倍晉三今天通電話時同意，兩人下個月將在華盛頓舉行面對面會談，川普並重申美國對維護日本安全的「鋼鐵般承諾」。
白宮發布聲明說，川普與安倍除了敲定於2月10日會談，也同意合作對抗北韓核子計畫造成的威脅，以及深化雙邊貿易與投資。
他們討論美日安保聯盟的重要性時，川普「確認美方鋼鐵般的承諾，將確保日本安全」。
川普今天行程滿滿，也將與澳洲、法國、德國與俄羅斯領袖通電話。
日本新聞網稍早報導，川普與安倍電話會談時，釣魚台也料將成為會談內容。消息顯示，安倍在會談中將向川普首先確認美軍依據日美安保條約而防禦釣魚台列嶼的義務。1060129
(中央社)
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