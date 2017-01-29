爆川普召妓 特工離奇死亡疑遭暗殺
在美國總統川普即將致電俄羅斯總統普丁之際，美俄關係深受矚目，最近有媒體爆出，曾協助英國秘密情報局（MI6）爆出川普召妓醜聞的前特工，離奇在車上死亡，被懷疑是俄羅斯官方因此殺人滅口。
據了解，前國家安全局（KGB）特工奧列格（Oleg Erovinkin）於去年12月26日，在莫斯科被發現離奇暴斃在其座駕後方。雖然當局聲稱他是死於心臟病，但死因還是令人起疑。
據了解，川普召妓的爆料文件由英國前情報人員斯蒂爾（Christopher Steele）撰寫，而離奇死亡的前特工奧列格曾參與撰寫，內容揭露川普2013年赴莫斯科舉辦環球小姐選美期間，曾在下榻飯店找來多名妓女，過程遭偷拍，且被俄國情報人員掌握。
俄羅斯保安專家格羅澤夫（Christo Grozev）聲稱，相信奧列格就是川普召妓材料的消息來源，但因身份曝光，招來殺身之禍，俄羅斯當局為了掩蓋真相，將他滅口。
(中時電子報)
文章來源：Former KGB general who helped MI6 spy compile the Donald Trump dirty dossier is found dead in the back of his car amid claims of a Kremlin cover up
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