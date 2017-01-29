爆川普召妓 特工離奇死亡疑遭暗殺

一名特工疑涉入川普之前曝光的召妓資料，遭到俄羅斯當局暗殺。(圖片取自美聯社)

在美國總統川普即將致電俄羅斯總統普丁之際，美俄關係深受矚目，最近有媒體爆出，曾協助英國秘密情報局（MI6）爆出川普召妓醜聞的前特工，離奇在車上死亡，被懷疑是俄羅斯官方因此殺人滅口。

據了解，前國家安全局（KGB）特工奧列格（Oleg Erovinkin）於去年12月26日，在莫斯科被發現離奇暴斃在其座駕後方。雖然當局聲稱他是死於心臟病，但死因還是令人起疑。

據了解，川普召妓的爆料文件由英國前情報人員斯蒂爾（Christopher Steele）撰寫，而離奇死亡的前特工奧列格曾參與撰寫，內容揭露川普2013年赴莫斯科舉辦環球小姐選美期間，曾在下榻飯店找來多名妓女，過程遭偷拍，且被俄國情報人員掌握。

俄羅斯保安專家格羅澤夫（Christo Grozev）聲稱，相信奧列格就是川普召妓材料的消息來源，但因身份曝光，招來殺身之禍，俄羅斯當局為了掩蓋真相，將他滅口。

(中時電子報)