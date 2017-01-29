報復！伊朗將禁美國公民入境
在美國總統川普以行政命令限制7個穆斯林國家的移民之後，伊朗今天開第一槍反擊。伊朗揚言將禁止美國公民入境伊朗，直到川普的這項行政命令解除，報復意味濃厚。
伊朗官方媒體今天刊出伊朗外交部長的聲明，表示美國限制穆斯林國家人民前往美國的決定，即便只是三個月的短暫措施，「是一個對伊斯蘭世界明顯的污辱，特別是對伊朗這個偉大的國家。」
該聲明又抨擊，儘管美國的措施名義上是要反恐和保障美國安全，「但是在歷史上會留下紀錄，這是給極端主義者與其支持者的一大禮物。」
川普昨天簽署行政命令，暫停來自7個穆斯林國家的移民以及簽證的發放，為期90天。這7個國家包括伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門。在行政命令中，川普同時還禁止所有難民入境美國，禁令將實施為期4個月的時間。
伊朗官方稱，這項禁止美國公民入境的禁令，將會持續到川普禁止穆斯林國家移民的行政命令結束為止。伊朗此舉等於是以對等的方式來報復美國，同樣在移民與簽證發放作業上做出限制。
(中時電子報)
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