美國限制七國人民入境 波及綠卡持有人

美國政府高級官員今天表示，美國對移民與難民入境實施新限制，意味敘利亞等七個穆斯林國家的人民即使持有綠卡，擁有美國永久居留權，也須經個案審查才能入境。

美國總統川普昨天簽署行政命令，規定四個月內停止讓難民入境，也暫時禁止來自敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等七個穆斯林國家的旅客入境。此舉迅即在美國各地機場引發混亂，但官員今天向記者簡報時，為這項命令的範圍和執行辯護。

記者問起維權團體針對這項命令提起的訴訟時，這些官員不願明確評論，但表示外國人原本就無權進入美國，他們並駁斥把這項措施稱為「穆斯林禁令」的說法「荒唐可笑」。

一位官員指出，阿富汗、馬來西亞、巴基斯坦、阿曼、突尼西亞和土耳其也都是穆斯林占多數的國家，但這項命令並未將他們涵蓋在內。1060129

(中央社)