Google「召回」海外員工
在美國總統川普發出新禁令之下，Google高層今天緊急通告其海外員工，尤其是來自伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬利亞、和葉門7個國家的員工，應儘速返回美國，以免無法入境。
Google高層並呼籲來自上述7國的員工，即使是擁有永久居留權(通稱綠卡)，也不要輕易離開美國，以免在進關時遭到海關阻攔而無法返回美國。
川普總統已於昨日對所有來自涉及恐怖主義國家的移民發出90天暫時停止入境的行政命令。
福斯新聞FOX NEWS今天報導指出，彭博新聞社獲得一份由Google執行長皮查(Sundar Pichai)所發出的備忘錄稱，「這一行政命令對我們員工所造成的個人後果，是深為痛苦的。我們對移民議題的看法一向是眾所周知的，而我們也將會持續下去。」
據彭博新聞社引述消息來源指出，Google高層擔憂其現在在海外的員工，即使是擁有有效的出入美國簽證，但只要是來自川普總統所禁止入境的伊拉克等7個國家的員工，恐怕都無法獲得入境。
移民律師賓納克指出，目前，即使是來自這7個禁令國家的美國永久居民，誰都無法確信他們是否可獲得入境美國。但是，對擁有H-1B簽證的人，想進入美國則應該是「沒門」的。
美國國務院指出，這一為期3個月的行政禁令適用於伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、利比亞、索馬利亞、和葉門7個國家。但是，這一暫時禁令並不包括該7個國家的「非穆斯林的宗教迫害者」在內。
(中時電子報)
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