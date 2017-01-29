川普禁七國人民入境 引發混亂和恐慌
美國總統川普下達全面禁令，不准難民進入美國，也限制七個穆斯林國家的人民入境，今天在訪美旅客中引發疑惑和恐慌，有些人想搭乘飛往美國的班機時遭拒。
剛上任的共和黨總統川普昨天簽署命令，在四個月內停止接納難民，也暫時禁止敘利亞等七個穆斯林國家的人民入境。他迅速而堅定地履行競選時所作承諾，並表示此舉將保護美國人免遭恐怖主義之害，
這項禁令影響持有伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門七國護照的旅客。
路透社報導，此一行動引發中東與北非地區阿拉伯旅客的憤怒，他們表示這種作法侮辱人而且涉及歧視。此舉也引發各界批評，包括法國與德國等美國的西方盟邦、阿拉伯裔美國人團體和人權組織。
伊朗譴責這項命令是「公開侮辱穆斯林世界和伊朗民族」，並且誓言將報復。根據美國國土安全部，在遭美國鎖定的七個國家中，伊朗前往美國的訪客最多，2015年有約3萬5000人。
法新社報導，目前有超過100萬伊朗人住在美國。
根據國土安全部發言人，這項禁令也涵蓋綠卡持有人，他們原本已獲准在美國生活與工作。目前還不清楚有多少綠卡持有人會受影響，但他們可以經由個案審查獲准入境。
荷蘭皇家航空公司（KLM）表示，已因這項命令阻止七名乘客搭乘班機，其中五人及時在他們出發前聯絡上。這七個人的身分、國籍和目的地並未公開。
在德黑蘭，兩家旅行社告訴法新社，他們已接獲阿提哈德航空（Etihad Airways）、阿聯酋航空（Emirates）和土耳其航空（Turkish Airlines）等公司指示，不要銷售飛往美國的機票給持有美國簽證的伊朗人，也不要讓他們登上飛往美國的班機。1060129
(中央社)
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