蒲亭與川普通話 認應合作打擊伊斯蘭國

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克里姆林宮發布聲明說，俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普今天通電話，兩人同意以平等地位發展互利的雙邊關係，並認為兩國應該在敘利亞合作，聯手擊敗聖戰團體伊斯蘭國（IS）。

路透社報導，這是川普就職後兩人首次通電話，他們也強調恢復兩國經濟關係和穩定雙邊關係的重要性。

西方因為烏克蘭衝突對俄國實施制裁數年，克里姆林宮的聲明並未提及通話中談及放寬制裁的議題。

美聯社報導，克里姆林宮表示，薃亭和川普將維持「定期個人接觸」，並將開始準備舉行面對面會談。

白宮對此事尚無評論。1060129

(中央社)