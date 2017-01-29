選後換風向 比爾蓋茲、巴菲特支持川普

巴菲特（Warren Buffett）表示有信心，美國將繼續前進。(圖片取自美聯社)

在去年的美國大選中，科技界幾乎一面倒支持民主黨候選人希拉蕊，並不看好川普，但在川普上台後，許多人轉而與共和黨人過從甚密，像是股神巴菲特、微軟始創人比爾蓋茲等原先希拉蕊支持者，都對外表示對川普施政感到樂觀，美國會繼續前進。

川普上任後開始簽署一連串行政命令，包括美墨築牆和移民限制，引發各界關注，更有許多反對聲浪出現，微軟共同創辦人蓋茲和股神巴菲特在哥倫比亞大學演講中告訴學生，他們樂觀認為即使面臨政治分歧，美國仍將繼續前進，並將漸漸習慣川普的新政府。

巴菲特（Warren Buffett）說：「我有信心，美國將繼續前進。」蓋茲（Bill Gates）也表示，新一屆的政府，均鼓勵創新與研究，且多是不分黨派，儘管對於如何達成，以及資金方面仍有不同意見。」蓋茲強調，政府剛上任，我們不知道預算優先順序為何，但有不少力量確保執政團隊和國會鼓勵「令人驚喜的東西」。

(中時電子報)