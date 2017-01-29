好天氣到今日！把握大年初二走春 明北部探15度有雨

好天氣到今日！要把握大年初二走春出遊。(林柏安 攝)

今日大年初二各地仍是氣溫回升的好天氣，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，不過日夜溫差大，可達15度左右。預測今天溫度，北部15-28度、中部15-29度、南部16-29度。

降雨方面，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨；另外清晨及夜晚西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；東半部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，請注意。

不過明天初三，將會有一波冷空氣南下，北部及東部會降溫轉雨，預計北部低溫將下探至15度，南部地區甚至也會有雨勢出現，因此要好好把握今天初二的好天氣出遊走春去！

而外出走春，要多加留意空氣品質，今日馬祖、金門及雲嘉南地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。外出走春別忘戴口罩，有心血管、呼吸道疾病患者更應少外出。

(中時電子報)