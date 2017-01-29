特斯拉執行長 入川普團隊被嗆

特斯拉(Tesla)和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)，一再被川普欽點加入團隊，引發批評。

特斯拉(Tesla)和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)，一再被川普欽點加入團隊，引發批評。因為選前他曾痛批川普不適合做總統，但川普當選後，馬斯克馬上加入了川普經濟顧問團隊，接著白宮又宣布創造就業計畫，並公布一份30名商界領袖的名單，馬斯克又列入在名單，有人說他正逐漸失去信用。

白宮公佈一份有近30名創造就業計畫名單，負責向政府提供如何增加就業職位的意見，科技界中除了馬斯克外還有晶片製造英特爾(Intel)執行長科再奇(Brian Krzanich)和戴爾科技集團(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)。

但有人抨擊作向來提倡環保的馬斯克，怎會加入「不承認地球暖化的川普政府」？更質問馬斯克，到底在做什麼？更指他將逐漸失去信任，希望他回頭是岸。

對此馬斯克表示：「我已聽到很多人批評，這使我感到挫折。我只不過想作一些正面貢獻，希望帶來良好的結果。」

(中時電子報)