美俄破冰 川普與蒲亭同意平等發展關係

克里姆林宮說，俄羅斯總統蒲亭和美國新總統川普今天同意，「以平等地位」發展互惠關係，以及「真正協同合作」採取行動，在敘利亞打擊聖戰團體伊斯蘭國（IS）。

法新社報導，川普就任總統後首次與蒲亭通電話，蒲亭在通話後發布聲明說：「雙方都表示願意積極合作，以平等地位在建設性基礎上穩固和發展互惠的俄美關係。」

克里姆林宮表示，兩國領袖這次交換意見是「正面」發展，雙方談及多項議題，由伊朗核子協議以至烏克蘭和以巴衝突，還有朝鮮半島的緊張情勢和貿易關係。

雙方會談的「重點」是打擊國際恐怖主義。聲明說：「兩位總統表示，他們支持讓美俄兩國真正協同合作採取行動，摧毀伊斯蘭國和敘利亞的其他恐怖團體。」

克里姆林宮說，雙方也表示有意舉行兩國領袖的高峰會議。

川普去年11月意外贏得美國總統大選後，蒲亭即首度和他通電話致賀。由於在美國前總統歐巴馬的政府任內，兩國關係因為敘利亞和烏克蘭的衝突而持續緊張，當時兩人同意必須要推動雙方關係「正常化」。

路透社報導，外界雖然廣泛預期川普和蒲亭這次通話會談起西方因為烏克蘭衝突對俄國實施的制裁，但聲明中未提及川普可能放寬制裁。1060129

(中央社)