川普與普丁通話了　同意合作打IS

川普和普丁通話，將共同打擊IS。(圖片取自美聯社)

美國總統川普和俄羅斯總統普丁的互動，向來引人注目，周六（28日）他們兩進行電話會談，克里姆林宮稍早透露，兩國盼能展開緊密合作，穩定關係，並且共同對抗激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）。

克里姆林宮的聲明指，普丁與川普已準備聯手穩定和發展美俄關係，兩人也承認，恢復美俄經濟聯繫及穩定兩國關係是非常重要，更決定維持定期私人聯絡，準備近期舉行元首峰會。至於對抗激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）的作戰上，兩人都有共識展開真正的合作。

(中時電子報)