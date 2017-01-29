迎雞年》爬獅頭山消耗體脂肪！金山泡湯、嘗美味
年節出遊去！來金山泡溫泉、賞美景、品美味！據氣象局預報，從初三（1月30日）起，東北季風南下，全台轉濕冷。然適逢年假，天冷也有不一樣的玩法，這時候「泡湯」就是好選擇！
來金山泡溫泉，除可以泡湯舒爽身心外，還可以到磺港漁港爬獅頭山，消耗體脂肪，同時可以欣賞台灣北海岸自然景觀，帶給您ㄧ整個身心快活的新春佳節。
磺港漁港泡湯暖呼呼 鬆懈疲勞
新北市政府農業局表示，磺港漁港是全國唯一可以泡湯觀海的漁港，港內的金山海灣溫泉擁有全國稀有的海底鹵素溫泉，有著淡淡的鹹味，能幫助血液循環，讓您清爽舒暢，保證讓您消除一整年的疲勞，而且大台北地區民眾不用特別跑遠，就可以享有同樣的快活舒暢。
不僅如此，金山溫泉區也設置了多樣化的湯屋客房，每間房內皆擁有大片落地窗，可一邊泡湯一邊欣賞絕美的海洋景緻，在溫暖的溫泉水中，感受港灣夕陽餘暉灑落大地，身心得以全然放鬆。
暢遊金山磺港好風情 徜徉北海岸迎新春
農業局表示，金山區是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地方，著名的獅頭山公園在從前是軍事管制區，保留著許多原始的自然生態景觀，沿著獅頭山公園登山步道走去，東望可見野柳岬，西邊則是磺港漁港與中角山海景，北方海面則是金山著名地標「燭臺雙嶼」，海天一色，美不勝收。
在享受過磺港漁港特有的泡湯風情及漫步獅頭山之餘，還可以到金山老街體驗熱鬧的年節氛圍，年節假期還在煩惱何去何從嗎？歡迎民眾闔家光臨磺港漁港，暢遊北海岸！
(中時電子報)
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