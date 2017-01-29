圖輯》春節暢遊動物園！看圓仔一家人享用「雞年特餐」

可愛又可口的菜色，圓仔開心享用！（台北市立動物園提供）

咻！時光飛逝，歲月如梭！轉眼之間又過了一年，首位在台灣誕生的貓熊「圓仔」也三歲多了！迎新年！這是圓仔在做什麼呢！善盡好動物園「當家門面」角色的牠，大年初一開始就要「上班」了！看爸爸「團團」、媽媽「圓圓」一起和大小朋友快樂迎新年！動物園也準備好「大吉（雞）大利」特餐給這一家人享用！

圓仔「大雞（吉）大利」特餐的素材有蘋果、紅蘿蔔、葡萄、窩窩頭及竹葉等。（台北市立動物園提供）

保育員幫圓仔製作「大雞（吉）大利」特餐。（台北市立動物園提供）

圓仔享用新年豐盛的午餐。（台北市立動物園提供）

話說圓仔已從嬌羞寶寶變成「美少女」，然喜歡吃美食的牠依舊元氣滿滿，趁著雞年，動物園也為牠準備的「大雞（吉）大利」特餐的素材有蘋果、紅蘿蔔、葡萄、窩窩頭及竹葉等。

團團的新年菜色有黃金竹桿、紅蘿蔔、葡萄、冬筍、及窩窩頭等。（台北市立動物園提供）

而爸爸「團團」也沒閒著，每天在動物園「朝九晚五」的牠過年也當然要吃些「養生」的！團團的新年菜色有黃金竹桿、紅蘿蔔、葡萄、冬筍、及窩窩頭等，除了美味營養還有濃濃年味，上頭還有大大的「福」字，象徵「爆竹一聲除舊歲，迎新接福好采頭！」

團團的新年大餐象徵「爆竹一聲除舊歲，迎新接福好采頭！」（台北市立動物園提供）

趁著春節，除了來動物園看貓熊圓仔、水獺「大金小金」等可愛動物外，適逢今年「雞」年，動物園也在鳥園廣場規劃「生肖雞年特展」，透過特展民眾可以更了解雞形目鳥類，以及近年來動物園如何致力維持藍腹鷴圈養族群、或帝雉的育雛及孵育流程等，讓民眾在寒假第一天就能收穫滿滿。

(中時電子報)