「時代力量格局小」 林濁水：大綠小綠敵友關係早就開始了！
大綠小綠近來關係尖鋭，連時代力量的黨慶，民進黨也沒人參加，前民進黨立委林濁水指出，其實時力和民進黨既友又是敵，聯合又競爭的關係早就開始了！但若雙方競爭力道過當，副作用鐵定大，不能否認的是，競爭也使民進黨不致於獨大，而落入權力傲慢和腐化的陷阱。
林濁水點出，假使小英不堅持禮讓，時力不可能有目前3席區域立委。但若小英在立委投票前夕不訴求危機感，強烈呼籲綠色選民不分區選舉不要分票，時力當選不分區立委的，恐怕會從3席躍升到7、8席。
林濁水說，大綠有人憂心忡忡，擔心大綠版圖會不斷被小綠嚴重侵蝕，但也有人不把小綠看在眼裡，認為小黨常面臨路線不過激，則沒辦法和同色系的大黨區隔，一過激又被中間選民拒絕以致擴張困難的窘境，時力正面臨路線上的兩難。
林濁水表示，時力策略性考量很明顯，18歲公民權案是要強化他們對年輕人的號召力；廢一國兩區、廢省兩案則是要鞏固墨綠的盤。提案有策略性考量無可厚非，但色彩太明顯，格局自然顯得不夠大。未來突破小黨常遇到的格局䧟阱，將是時力能否進一步成長，也同時發揮迫使民進黨和他們做更高難度、更有良性內涵的競爭關鍵。
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
文章來源：民進黨、時代力量是敵是友
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