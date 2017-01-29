「時代力量格局小」 林濁水：大綠小綠敵友關係早就開始了！

大綠小綠關係緊張，去年民進黨「一例一休」修法確定議事錄，氣哭戰神，他還痛批民進黨無恥、離譜。(資料照片，陳信翰攝)

大綠小綠近來關係尖鋭，連時代力量的黨慶，民進黨也沒人參加，前民進黨立委林濁水指出，其實時力和民進黨既友又是敵，聯合又競爭的關係早就開始了！但若雙方競爭力道過當，副作用鐵定大，不能否認的是，競爭也使民進黨不致於獨大，而落入權力傲慢和腐化的陷阱。

林濁水點出，假使小英不堅持禮讓，時力不可能有目前3席區域立委。但若小英在立委投票前夕不訴求危機感，強烈呼籲綠色選民不分區選舉不要分票，時力當選不分區立委的，恐怕會從3席躍升到7、8席。

林濁水說，大綠有人憂心忡忡，擔心大綠版圖會不斷被小綠嚴重侵蝕，但也有人不把小綠看在眼裡，認為小黨常面臨路線不過激，則沒辦法和同色系的大黨區隔，一過激又被中間選民拒絕以致擴張困難的窘境，時力正面臨路線上的兩難。

林濁水表示，時力策略性考量很明顯，18歲公民權案是要強化他們對年輕人的號召力；廢一國兩區、廢省兩案則是要鞏固墨綠的盤。提案有策略性考量無可厚非，但色彩太明顯，格局自然顯得不夠大。未來突破小黨常遇到的格局䧟阱，將是時力能否進一步成長，也同時發揮迫使民進黨和他們做更高難度、更有良性內涵的競爭關鍵。

(中時電子報)