彭于晏壯到94狂 徒手榨出菜汁

彭于晏初一親下廚，壯到徒手可以榨出菜汁！（圖／翻攝彭于晏ig）

彭于晏近年來戲約不少。（圖／本報系資料照片）

彭于晏近幾年因為拍戲操出精實好身材，體脂肪更在拍攝《激戰》時只有3%！肌肉越練越壯的他，這回也在初一與家人相聚時派上用場，彭于晏在和親友團圓時洗手作羹湯，卻猛到可以徒手榨出菜汁，他自封這是「爆菜拳」！

彭于晏大年初一與親友團圓下廚做菜，穿上輕便運動衣的他，從備料階段就開始參與，他還發揮強壯身體功能，徒手榨出菜汁、瘋狂攪肉等，彭于晏自封這是「爆菜拳與人體攪肉機」，更問大家「壯不壯」，讓掌鏡的人都笑歪。

而處理完內餡後，彭于晏也親自包餃子，整個過程他都拍下來po上網和粉絲分享，許多人看到後都被他賢慧的模樣給迷倒。

(中時電子報)