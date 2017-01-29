彭于晏壯到94狂 徒手榨出菜汁
彭于晏近幾年因為拍戲操出精實好身材，體脂肪更在拍攝《激戰》時只有3%！肌肉越練越壯的他，這回也在初一與家人相聚時派上用場，彭于晏在和親友團圓時洗手作羹湯，卻猛到可以徒手榨出菜汁，他自封這是「爆菜拳」！
彭于晏大年初一與親友團圓下廚做菜，穿上輕便運動衣的他，從備料階段就開始參與，他還發揮強壯身體功能，徒手榨出菜汁、瘋狂攪肉等，彭于晏自封這是「爆菜拳與人體攪肉機」，更問大家「壯不壯」，讓掌鏡的人都笑歪。
而處理完內餡後，彭于晏也親自包餃子，整個過程他都拍下來po上網和粉絲分享，許多人看到後都被他賢慧的模樣給迷倒。
(中時電子報)
關鍵字：彭于晏
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