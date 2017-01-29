最有創意賀年影片! 陳奕迅拜年「雞」上身

陳奕迅在演唱會上依舊不改搞怪性格。(圖/本報系資料照)

陳奕迅作風搞怪幽默，早已是眾所皆知，昨天大年初一他上傳祝賀影片向粉絲拜年，仍不改其幽默風格，在影片最後來了段超傳神的雞叫聲，將全身「戲」胞發揮的淋漓盡致。

陳奕迅賀年影片。(圖/陳奕迅臉書)

陳奕迅影片開場就用廣東話向粉絲祝賀，「祝大家雞年行大運，逢凶化吉，順順利利，出入平平安安… 」，過程中更不斷學雞走路，可以說相當搞笑，不過在影片結束之前，居然學了一段雞鳴叫的聲音，傳神到如同真的雞上身，可以說是笑翻一票網友，頻頻大讚陳奕迅是太可愛了，短短時間就吸引23萬人觀看。

(中時電子報)