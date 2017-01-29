奧運金牌遭追回 閃電波特嘆：規則就是規則
由於牙買加跑將內斯塔卡特(Nesta Carter)被發現2008年奧運服用禁藥，而導致牙買加400公尺接力的金牌遭追回，影響最大的，莫過於加上這面金牌、生涯累積9金的牙買加「閃電」波特(Usian Bolt)，他無奈的表示，「我不太高興，但這是人生的其中一個過程。」
2008年當年，擁卡特、波特的牙買加代表隊，曾四人聯手以37秒10刷新世界紀錄，也是波特三項目「三連冠」歷史的開端；但去年國際奧會(IOC)進行興奮劑樣本重檢，卡特檢測呈陽性反應，IOC即決定剝奪他們該項目的獎牌，也讓上屆奧運後退休的波特，奧運9金完美紀錄徒留遺憾。
「規則就是規則，」判決出來後，波特只能接受，他牙買加媒體坦言，「失去一枚獎牌，確實讓我有些失望，但這不會奪走我生涯取得的成就。」波特也期望外界不要過於譴責卡特，「對他而言，現在是最艱困的時期，生活總有些未知的事情會出現，希望他別放在心上。」
如今四人都已把獎牌繳回，波特也看得很開，「我已經努力過，且達成了沒人達到的目標。我在100公尺、200公尺，都各拿下了三面金牌。」雖事情看似已成定局，但《路透社》報導，卡特與牙買加田徑協會正向國際體育仲裁庭(CAS)提出上訴，波特想拿回獎牌，尚有最後一絲的希望。
(中時電子報)
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