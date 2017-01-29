初二凌晨不平靜 中市加油站前傳槍響？

大年初二凌晨台中市南屯區疑似傳出槍響，有民眾報案指稱，一台BMW休旅車與豐田自小客車，停在五權西路二段靠近交流道附近一處加油站旁，有兩人在車旁大打出手，過沒多久就聽到疑似槍聲。

接著一位男子跑到民宅求救表示被打，民眾趕緊打電話報案。警方獲報趕往現場了解，其中駕駛BMW休旅車的一名男子已逃逸，目前警方將現場拉起封鎖線，鑑識人員於白色豐田自小客車勘察發現之跡證進行調查，辦案人員也正調閱沿路監視器追查BMW休旅車下落。

(中時)