白宮：美俄領袖通話為改善關係重要開始

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值美國與俄羅斯關係降至冷戰以來最低冰點之際，白宮讚許總統川普今天與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通話為改善華府與莫斯科間關係「重要的開始」。

白宮表示，蒲亭打來、長達1小時的電話是「祝賀電話」，兩人在電話中討論對付伊斯蘭國（IS）合作事項。

白宮聲明指出，「這通具有正面意義的電話，是改善美俄需修復關係的重要一步。」

根據聲明內容，「川普總統和蒲亭總統希望在今天通話後，兩國能儘速處理恐怖主義和其他共同關切的重要議題。」

法新社報導，川普就任總統後首次與蒲亭通話，蒲亭在通話後聲明說：「雙方都表示願意積極合作，以平等地位在建設性基礎上穩固和發展互惠關係。」

克里姆林宮表示，兩國領袖這次交換意見是「正面」發展，雙方談及多項議題，由伊朗核子協定以至烏克蘭和以巴衝突，還有朝鮮半島的緊張情勢和貿易關係。（譯者：中央社徐睿承）1060129

(中央社)