台導演飆創意！巴黎電影院舉辦「遇見台灣電影」放映

遇見台灣電影。（文化部提供）

台灣新銳導演飆創意！電影躍上國際！文化部駐法國台灣文化中心將與法國Lightbox電影協會合作，於2月9日、10日晚間辦理第三屆『遇見台灣電影』 (LES RENCONTRES DU CINÉMA TAÏWANAIS) 新銳導演電影放映活動。

文化部駐法國台灣文化中心係自2015年起，與法國Lightbox電影協會合作『遇見台灣電影』計畫，旨在歐洲推廣多元的台灣電影， 兩年多來陸續策劃劇情長片、紀錄片與短片影展，為法國與國際發行商及電影專業人士帶來台灣電影的近況，也為歐洲觀眾呈現台灣青年導演的新文化觀點。

今年度『遇見台灣電影』的放映活動將與高雄市電影館合作，於2月9日及10日晚間20時及21時50分，假巴黎拉丁區Les 3 Luxembourg電影院，辦理4場電影放映，選映12部由台灣新銳導演創作的『高雄拍』短片，廖克發及李宜珊兩位導演將隨片出席映後座談，與法國影迷交流。李宜珊導演的短片《亮亮與噴子》甫入選本屆鹿特丹影展，廖克發導演則將於2月11日至16日參加柏林影展新銳營培訓計畫。

這12部於高雄拍攝之短片獲得『高雄拍』資金資助，集結了近三年來自台灣、馬來西亞、菲律賓三十歲左右的青世代創作者作品，視覺風格與形式殊異，片單包括擅長實驗類型的鄭立明《空一格，戲院》、具菲律賓文化背景的鄒隆娜入選坎城影展影評人雙週短片競賽的《阿尼》、馬來西亞籍華僑廖克發榮獲釜山影展亞洲短片競賽善才獎的《妮雅的門》。

李宜珊入選鹿特丹影展的《亮亮與噴子》、《賽德克‧巴萊》副導黃駿傑的《七歲那年的初次見面》、練建宏的《小孩不在家》、謝庭菡的《噬心魔》、西班牙導演文二北投的《給愛麗絲》、陸慧綿《深夜海產店》、應政儒《犧牲之旅》、陳可芸的《盲人村》以及張凱智的《黑夜來臨》。

近年高雄電影館持續在法國克萊蒙費宏短片展、東京短片節、香港鮮浪潮短片影展等國際影展中推廣台灣的短片，同時也在法國、日本、香港、越南各單位合辦交流分享，讓台灣電影的青創實力被世界看見。

『高雄拍』的補助機制，提供了年輕導演一個發揮影像創意的舞台，進而在國際影展獲得關注。高雄電影節的國際短片競賽單元則將高雄打造成短片創作與推廣基地。今年2月6至10日，高雄市電影館將三度前進第39屆克萊蒙費宏國際短片影展(Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand)，亦即世界最大短片市場展設攤，行銷台灣短片至國際影壇。

(中時電子報)