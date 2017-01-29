對抗IS新策略 川普即將簽署命令

我要評比

白宮今天表示，美國政府正在草擬行政命令，要軍方在30天內制定擊退伊斯蘭國（IS）的新策略。

法新社報導，1名資深政府官員告訴記者，川普可能最快今天就會簽署這項命令，來履行他其中之一的主要競選承諾。

外界認為，這項命令將代表在伊拉克和敘利亞加派美軍和軍事設備。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我們必須除掉ISIS（指伊斯蘭國）。我們沒有選擇。」他還說：「這太邪惡了。這種邪惡是我們從未見過的。」

前總統歐巴馬採取較長期的反IS作戰計畫，對美軍的承諾更為謹慎，而不是擴大空戰規模來對抗暴力的極端分子。

美國陸軍退役中將巴諾（David Barno）昨天接受全國公共電台（National Public Radio）訪問時說：「總統川普可能在尋找能更快產生結果的方法，這會讓桌面上有更多選項。」巴諾2003年到2005年間，曾擔任駐阿富汗美軍與盟軍部隊最高指揮官。（譯者：中央社陳昱婷）1060129

(中央社)