法總統參選人妻涉領乾薪 檢方搜索蒐證

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法國右派總統參選人費雍原本很有可能當選總統，但近日情勢劇變。媒體報導他的妻子涉嫌以國會助理名義領取乾薪，檢方迅速展開調查搜索。費雍說，若他被列入正式調查就退選。

鴨鳴報（Le Canard Enchaine）25日報導，共和黨籍（LR）的費雍（Francois Fillon）於1998年到2002年任國會議員期間，雇用妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）為助理；費雍於2002年入閣，由朱拉爾（Marc Joulard）接替他的職位，潘妮洛普．費雍繼續擔任助理。

報導表示，潘妮洛普．費雍領取國民議會薪資約達50萬歐元（約新台幣1682萬元），另還曾受雇於一份費雍好友發行的刊物「兩個世界雜誌」（La Revue des Deux Mondes），每月薪資約5000歐元，時間將近兩年，但雜誌前主管透露，她在這段時間只寫了兩篇閱讀筆記，每篇不到一頁。

檢方於報導刊出當天就宣布針對「侵吞公款、濫用社會財產及隱匿不法行為」展開初步調查。

歐洲第一電台（Europe 1）報導，檢方已於26日搜索「兩個世界雜誌」辦公室，檢視潘妮洛普．費雍是否確實有工作事實。

此外，費雍於TF1電視台接受專訪時說，他於2005年到2007年擔任參議員時，曾基於「孩子的能力」和「特定工作」，雇用兩個當律師的兒子和女兒。

但媒體追查出，當時費雍的兩個孩子尚未取得律師資格，當他們先後正式成為律師時，費雍已不是參議員。

費雍承諾，妻子的工作合法、確實且完全透明，如果他被列為「正式調查」對象，就會退選。

若費雍退選，共和黨必須推出其他參選人，但前總理居貝（Alain Juppe）已表態拒絕；費加洛報（Le Figaro）聯繫前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）周圍人士時，對方也回應「問這什麼問題，夠了吧」。1060129

(中央社)