Mode in Taiwan時尚展！詹朴、陳劭彥、劉美惠巧手飆創意

台灣設計師運用加萊蕾絲與布料，以台灣時尚的多元創意設計出三件新品，左起分別為詹朴、盧邵彥與劉美惠的作品。（文化部提供）

台灣新銳設計師飆創意！用時尚衣裳響譽國際獲好評！「Mode in Taiwan」時尚展於106年1月27日晚間在法國加萊蕾絲暨時尚博物館優雅揭開序幕， 1月28日正式對外開放參觀，展期至4月23日止。這項展覽首次以台灣時尚美學為主題，在台法合作下，由台灣策展人將國內3位新銳設計師的作品在法國博物館展出，生動呈現台灣設計文化特色與內涵，並傳達對於全球時尚文化的參與及未來展望。

「Mode in Taiwan」時尚展是由104年12月中華民國博物館學會與法國北加萊區博物館館長協會等台法博物館專業組織之互訪交流活動所促成，經文化部與法國北加萊相關單位合力推動，並由輔仁大學博物館學研究所朱紀蓉助理教授及「富豪人生」雜誌陳宜主編策展。

「Mode in Taiwan」將國內3位年輕新銳設計師－陳劭彥、劉美惠、詹朴，各以解構、拼貼、編織為特色設計與創作之時尚作品約75件，以巧妙的展示手法，呈現與詮釋創作特點及過程，不僅建構新的時尚語言，更映照出台灣多元族群及多元文化的樣態，相異文化元素的衝撞與融合，並於全球文化的影響下，編織、轉化成台灣當代的時尚文化。

這三位設計師處於不同的職涯階段，透過對織品、材料、色彩及創意的運用，具體說明他們各自的背景、工作歷程及其對全球時尚產業的參與。在快速的產業發展下，他們試圖尋求個人的時尚美學語言，詹朴設計師的創意顯現於針織技法的變化與趣味，以高度個人風格結合不同織品技術，給予作品豐富的敘事面向。

以金工起家的陳劭彥設計師，持續將他對自然環境的細緻觀察，轉化成對各種服裝材料之解構與重組；而劉美惠設計師主要以蕾絲為再生材料，運用剪裁拼貼方法，敘述一件件衣裳的前世今生，並賦予舊材料新生命。

「Mode_in_Taiwan」時尚展策展人與設計師合影。左起為文化部文化資源司長陳登欽、設計師詹朴、劉美惠、盧邵彥、策展人陳宜與朱紀蓉。（文化部提供）

三位藝術家這次除了精選過去創作中的精品參展，更利用了加萊當地所製造的蕾絲，為這次展覽別出心裁地設計出新作，讓台灣創意與法國織品碰撞出令人激賞的火花；而本次展覽跨界整合台灣時尚與數位科技，邀請張博智、林經堯兩位數位藝術家，分別以陳邵彥、詹朴的設計為靈感進行創作，展現出台灣獨特的創意與魅力。

時尚設計師以博物館為場域進行作品發表與展示，在歐美日可說是博物館跨域合作的具體表現。這次透過台法博物館專業團體之交流，並結合政府及策展人等各方之合作促成，使「Mode in Taiwan」將台灣時尚設計美學帶向國際舞台，文化部將以本次台法博物館共同策展之合作模式為基礎，持續透過不同形式的國際合作與交流，將台灣多元文化行銷國際。

(中時電子報)