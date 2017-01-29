鬼鬼到周湯豪家過年 比莉笑開懷20秒

周湯豪與媽比莉玩砸派機，鬼鬼也在周家。（圖／翻攝周湯豪臉書）

周湯豪家大玩砸派機。（影／周湯豪臉書）

「鬼鬼」吳映潔與周湯豪感情好，兩人更因此傳緋聞，粉絲也樂於看見兩人真的交往。而初一時，鬼鬼更到周湯豪家過年，大夥兒玩起最近很夯的「砸派機」，不過周湯豪先和媽媽比莉對戰，不過鬼鬼自告奮勇幫忙，最後卻害比莉姐被砸派，她更從遊戲一開始時就大笑，整整20秒都是她的招牌笑聲，超級歡樂。

周湯豪昨在臉書上貼出與媽媽比莉一起玩砸派機的影片，不過更吸睛的，莫過於鬼鬼也在周家，甚至幫比莉姐擔任「打手」對抗周湯豪，可惜最後還是周湯豪快手略勝一籌，比莉姐最後慘輸被砸派，可她卻從遊戲一開始就大笑，笑到派都抹在臉上了仍止不住笑意。

不過周湯豪貼心的趕緊幫媽媽把充當奶油的刮鬍泡擦去，比莉姐還搞笑大喊「好難吃好苦」！只是事後周湯豪不忘標籤鬼鬼，笑虧她「其實是妳輸！」事後兩人也上演一場砸派，贏家依舊是周湯豪，但鬼鬼與他打情罵俏的過程，就讓網友看了直呼「年都一起過了，趕快交往吧。」

(中時電子報)