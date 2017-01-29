連假走春出遊受暈車所苦？防暈撇步報你知

連假出遊總是受暈車所苦嗎？ (達志影像/shutterstock提供)

農曆春節連假即將來臨，不少人早早就規劃好了出遊行程，尤其如果又是國內旅遊的話，長時間坐車是常有的事，暈車的症狀更是不少人揮之不去的夢靨，但其實有些小撇步，能夠有效改善暈車的症狀。

其實暈車症狀不外乎就是反胃、冒冷汗、噁心或嘔吐等，發生的主要原因在於速度的改變、擺動、旋轉或顛簸路段，使得大腦對外在環境的預期，與感官接受的訊息不一致，進而使內耳受到刺激，出現前庭功能紊亂，然後你就暈車了。

要避免暈車，建議民眾，在出遊前應注意睡眠充足及飲食清淡，比較容易會暈車的人最好坐在前座，並保持車內空氣的流通，盡量不要在搖晃顛簸的車上或船上閱讀書、滑手機，可用與別人聊天、唱歌的方式轉移注意力，藉此降低發生暈眩症狀。

當然也有更便利的方式，那就是服用暈車藥，但應該遵循藥品說明書服用，且暈車藥一般分為口服、貼片等劑型，口服建議在搭乘前30分鐘至1小時服用，貼片則要在搭車前4小時貼於身體。

(中時電子報)