合約年拚復活 松坂大輔：看見前方的路了

新球季力拚復活，松坂大輔做好準備了。(美聯社資料照)

沉寂兩年，「平成怪物」松坂大輔力拚復活，季後前往波多黎各冬盟磨練，漸漸找回不錯的手感，他返回日本後，隨即揮汗展開自主訓練，且或許壓力使然，他比起去年瘦了約10公斤之多，今年與軟銀合約走到最後一年的他，儘管從二軍出發，但對重返一軍相當有信心，「我看見路該怎麼走了。」

松坂去年11月前進波多黎各，主投四場、20局，儘管一勝未得，但自責分率2.70的成績相當優異，且控球狀況逐漸回穩，最後一場甚至投出7局失1分的好球；不斷進行動作微調，也收到不錯的成果，「看今年跟去年的投球影片，確實有很大的不同。」

「我調整左手延伸的方向，」動作改變、不一樣的投球意識，且不再把手高舉過頭，讓松坂漸找回更為流暢的動作；如今右肩不再疼痛、從新起點出發的松坂，渴望回報軟銀苦等他兩年的恩情，「想站上一軍的投手丘，拿下勝利。照這樣下去沒問題，我能看見前方的路了。」

除鬥志使然，《體育報知》報導，與松坂同屬「松坂世代」的和田毅，去年奪得洋聯勝投王，是另個刺激他振作的因素，「今年希望能跟和田一起拚戰，無論如何，都想在一軍投球，那是讓人感到快樂的事。」而儘管表現不佳，松坂今年年薪仍可能維持4億日圓(約1億台幣)。

(中時電子報)