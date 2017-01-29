搶救遭焚國旗 FedEx送貨員成英雄

愛阿華州愛阿華市日前有群眾在街頭抗議時，焚燒美國國旗洩恨，一名路過的聯邦快遞（FedEx）送貨員拿滅火器滅火並搶救國旗，被人拍下影片上傳網路，網友譽為「英雄」。

這起事件發生於26日，愛阿華市街頭有部分群眾聚集，並焚燒巨幅美國國旗，表達對帝國主義的嚴重不滿。聯邦快遞送貨員厄林（Matt Uhrin）正好路過，以貨車上的滅火器撲滅火勢，並從抗議者手中搶下國旗，還喊著：「走開！」

由於事發過程被人拍下影片並上傳網路，厄林身穿聯邦快遞制服，使得該公司成為熱議焦點，不少網友稱讚他為「英雄」。部分網友則擔心，厄林可能被公司開除，iPetitions網站27日有網友發動「搶救聯邦快遞送貨員」連署，目標希望有1萬人簽名，短短1天簽名人數已高達1萬1000人。

不過，也有網友指出，如果厄林遭到炒魷魚，他只能怪自己，因為他可能涉嫌攻擊抗議群眾。

聯邦快遞今天上午透過推特發文，表達力挺這名員工的立場。推文寫道：「我們已經調查了發生在愛阿華市（Iowa City），與快遞員厄林有關的事件。他還是聯邦快遞的員工，我們並沒有任何計畫要對他的職務做出任何異動。」

面對外界詢問，厄林並沒有發表正式評論，但事發當天他曾說自己的行為與公司無關。

發起愛阿華市這項街頭抗議活動的23歲居民奧斯葛爾比（Paul Osgerby）與21歲居民艾班恩斯柏格（Kelli Ebensberger），由於違反在公共場所焚燒物品必須先向消防單位報備的法規，雙雙遭到逮捕並移送法辦，最高可能面臨坐牢1個月以及625美元罰款。1060129

(中央社)