「親情不該存在壓迫」 宥勝：父親被教條綁死

宥勝常在臉書發文探討議題。(圖/本報系資料照)

藝人宥勝和前老婆育有一女蕾蕾，升格為人父的他相當珍惜親子時光，不過昨天父親語重心長的對話，讓他感嘆親情壓迫是華人社會難甩掉的束縛，父親就是這種意識下的「受害者」。

宥勝表示父親詢問是否懂得擺設神桌的祭品?覺得與儀式沒有關聯的他，簡短回覆「不會，除非你希望我學」，未料父親竟語重心長表示「我並不會要求你做這些事，只希望你們能過自己喜歡的日子，因為人生不過就幾十年...」，這也讓他意識到「親情壓迫」無疑就是華人社會的大絕招，父親就是在這樣束縛下成長，在長輩們離開之前，始終得存活在傳統壓力下難以擺脫。

不過慶幸的是父親觀念並不保守，未一昧遵守「必須按照某種方式生活」的習俗，

而是調整自我跟著時代節奏，讓下一代有選擇的自由，對一位在傳統教條下生活60年的男子，能做出這樣的舉動所屬不意，這也讓宥勝心中允諾要以父親為榜樣，做個守護下一代的英雄。

(中時電子報)