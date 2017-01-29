雷神-李奧團隊T-100教練機 退出美國T-X競標

美國雷神與義大利李奧納多合製的T-100教練機雖然問世較早，但是在爭取美國T-X計畫時出現紛爭，可能提前退出競標。(圖/李奧納多)

美國空軍將在今年決定「下世代教練機T-X」的得標機種，各廠商的飛機逐步搬上枱面，因此有些廠商發覺技不如人會選擇自動退出。美國雷神公司(Raytheon)與義大利李奧納多(Leonardo)團隊的T-100噴射教練機就決定退出TX計畫，原因是李奧納多無法接受削減價格到三分之一。

國防新聞(Defense NEWS)報導，李奧納多公司代表說，兩個公司在T-100的單價上出現分岐，雷神公司認為壓低價格才有競爭優勢，因此想把飛機的價格削減30％，但是實際的飛機製造商李奧納多公司認為飛機固定成本已經確定，削減幅度實在太高。

雷神-李奧團隊的T-100教練機是以李奧納多所製作的M-346教練機為主體，雷神公司負責美國空軍的整合，因此算是協力商，在此之前雷神公司是以軍用電子與飛彈系統為主，並沒製造飛機的經驗。

李奧納多公司說：「雷神公司也許認為，競標必須壓低價格，但是他們並不是飛機製造商，並不完全了解飛機的製造成本。」美國有關討論知識的來源證實，每架飛機的最終價格是堅持的點，說雷神的目標人物是“幾百萬”小於萊昂納多願意接受。這個問題仍然是爭論了幾個月，來源補充說。

雷神公司拒絕對李奧納多公司發布的聲名提出評論，僅表示「公司無法達成符合美國空軍最佳利益的商業協議。」

M-346教練機是一種數位飛控次音速噴射教練機，使用兩具漢尼威爾F124引擎，有效提升安全性。並採用模組化座艙設計，可以依據訓練科目不同，調整成不同形式的座艙。在國際市場上相對暢銷，除義大利以外，以色列、波蘭、新加坡也是使用國。原本也積極想要向中華民國空軍銷售，多次參與台北國際航太展，空軍也頗有意願，不過後來國機必須國造的壓力下中止了這項計畫。

價錢昂貴是M-346比較明顯的弱點之一，目前單位成本為2500萬美元，約略與洛馬(LM)-南韓KIA團隊的T-50(FA-50)相同，但是T-50除了訓練任務之外，也可以做為輕型對地攻擊機與簡易戰鬥機之用，在這方面M-346就顯得功能不足，這就是雷神公司建議大幅削價的主因。

在兩方意見衝突的情況下，李奧納多公司可能選擇與雷神公司拆夥， 但是除非他們能迅速找到另一個美國的主要協力夥件，否則它的未來前景將更弱。因此幾乎可以認定，T-100已經宣告提前出局。

李奧納多公司試圖進入美國軍機市場一直不順利，該公司的前身「芬梅卡尼卡集團」（Finmeccanica）在十幾年前想要投標美國的中型運輸機計畫，結果C-27J的銷售被取消；之後與洛克希德馬丁公司合作，以 AW101直升機為藍本競標新的白宮直升機(陸戰隊1號)，結果最終也是合約被廢止。

義大利政府對於競標美國軍機總是失敗表示不滿，他們要雷神公司對於協商破局出面負責。一位前義大利國防部長，同時是現任航空工業聯合會主席(Guido Crosetto)

“意大利前國防部長，意大利航空航天工業聯合會主席葛利多.克羅查多(Guido Crosetto)說：「雷神公司應該以團隊的獲利為重，而不是替美國空軍先行削價。在C-27J和白宮直升機標案都排拒義大利後，這會成為美國與義大利的政治問題。」

(中時電子報)