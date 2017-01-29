美國簽證限令 波及入圍奧斯卡伊朗導演

美國總統川普27日簽署對來自7個穆斯林國家旅客加強管制的行政命令後，獲得奧斯卡提名的伊朗導演阿斯哈法哈蒂，能否參加這項好萊塢年度盛會，已經劃上問號。

根據川普新簽署的行政命令，美國核發給來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門7個穆斯林國家的移民及旅客簽證，即日起都將嚴格管制。

知名伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）以最新作品「新居風暴（The Salesman），獲得第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名，其他入圍電影還有代表德國的「顛父人生」（Toni Erdmann）、代表丹麥的「拆彈少年」（Land of Mine）、代表瑞典的「明天別再來敲門」（A Man Called Ove），以及代表澳洲的「塔納島之戀」（Tanna）。

44歲的阿斯哈法哈蒂曾獲柏林影展、亞太影展等國際影展獎項，2012年也曾以「分居風暴」（A Separation）拿下第84屆奧斯卡最佳外語片，但今天好萊塢媒體卻紛紛傳出，受到川普最新行政命令的影響，阿斯哈法哈蒂恐怕無法親自出席奧斯卡頒獎典禮。男星傑米貝爾（Jamie Bell）今天便在推特發文寫道，獲得奧斯卡提名的阿斯哈法哈蒂將被禁止入境美國。

阿斯哈法哈蒂本月稍早曾出席在好萊塢舉行的金球獎最佳外語片提名活動，「時人」（People）雜誌今天報導，目前無法證實阿斯哈法哈蒂是否有參加奧斯卡頒獎典禮的計畫，白宮發言人則表示，阿斯哈法哈蒂參加奧斯卡典禮符合豁免條件，並不受簽證限令影響。美國國務院則對「時人」雜誌表示，無法針對個案表示評論。1060129

(中央社)