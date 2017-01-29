郝家獅子頭 郝龍斌樂當自動攪拌機
獅子頭是前行政院長郝柏村全家過年必吃，也是招牌菜，獨門秘方是米花拌絞肉，增加黏性；全家團聚做獅子頭，國民黨副主席郝龍斌工作是負責攪拌食材，是郝家的自動攪拌機。
「郝家菜，給您年節加菜」，高齡99歲的郝柏村回憶過往，在鄉下以方桌吃飯，1桌8人，有6道菜，其中一道是獅子頭，1人吃3顆，吃完獅子頭，最後上飯，伴著獅子頭湯汁一塊吃，就是美味。
穿上圍巾，郝柏村和郝龍斌、夫人高閬仙一起示範郝家獅子頭作法並分享獨門配料；將剁碎的五花肉、蝦仁、荸薺、薑末、蔥末，加入醬油、糖、高梁酒、鹽、麻油、白胡椒、太白粉攪拌後，再與蛤蠣湯、蛋、豆腐、米花等攪拌均勻。
「米花」是郝家獅子頭的獨門秘方。郝龍斌說，米花可吸多餘水分，增加獅子頭黏性，並控制口感，不會有太稀或過稠的問題；米花在菜市場買得到，若無米花也可以麵包粉替代。
至於黏稠度的掌握，郝龍斌笑說，可意會不可言傳，這是專業，獅子頭做好做壞的關鍵就在這，做久就知道。
平常很少下廚幫忙，但過年會幫忙做獅子頭，拿筷子將食材攪拌均勻就是郝龍斌的工作，攪得久獅子頭就會比較Q，通常要攪拌15至30分鐘。
能否用自動攪拌機取代？郝龍斌說，自動攪拌機無法控制，他就是家裡的自動攪拌機，很辛苦。一旁的高閬仙笑說，郝龍斌是聲控自動攪拌機。
獅子頭做成適當大小後，沾太白粉水油炸至金黃色，再以紅燒肉湯燴煮，加入白菜，就成郝家傳承30、40年的好味道。1060129
(中央社)
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