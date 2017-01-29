抓住吳敦義的胃　蔡令怡拿手牛肉麵上桌

前副總統吳敦義夫人蔡令怡有一手好廚藝，牛肉麵、水餃、陽春麵、菜脯蛋等都是拿手菜；談起老婆煮的牛肉麵，吳敦義笑容全寫在臉上，「確實好，80分以上，以上就是無窮盡」。

牛肉麵是蔡令怡的拿手菜之一，製作十分費功，牛骨湯必須煮5、6個小時，牛肉、牛筋與牛腱依不同部位熬煮1至3個小時，要熬到讓牛筋有咬勁。牛肉湯做好後，下個麵，就成吳家招牌菜，且平常做好後冷凍，隨時都可上桌。

吳敦義說，他的嘴不刁，但老婆煮的牛肉麵，真的好吃。年輕時想進廚房幫忙，但越幫越忙；現在也沒有時間陪老婆煮牛肉麵，回到家，老婆差不多都弄好，也幫不上什麼忙。

談起牛肉麵好吃的關鍵，「麵不能煮太爛，但也不能不熟」，吳敦義稱讚老婆的牛肉麵，「確實好，80分以上，以上就是無窮盡」。

怎麼只有80分以上？吳敦義說，他太太煮的麵不錯，但也不能說好到比專業還好，「我講80分以上，80講給你們聽的，我是聽到以上」。

蔡令怡的牛肉麵是不是全台灣最好吃的牛肉麵？吳敦義說，不能這樣講，也不能這樣比，台大校門口、桃源街的牛肉麵，他常去吃，都很好吃。

吳敦義的回答滿意嗎？蔡令怡說，很滿意，要去吃別人最好吃的再回來研究，精進廚藝。1060129

(中央社)