春節走春 內政部推綠建築低碳遊
內政部推出的綠建築低碳遊行程，結合民間旅行社推出一日遊、二日遊行程，甚至可客製化。大年初4陸續出團，是民眾春節的出遊選擇，未來考慮進一步與國民旅遊卡結合。
內政部建築研究所指出，從99年開始舉辦優良綠建築參訪活動，優良綠建築評選活動會針對建築的節能、綠化評鑑，獲得綠建築設計獎的得獎作品會規劃為示範基地，由志工解說人員負責導覽。
建築研究所近年來還結合交通部觀光局及相關直轄市、縣市政府、民間公會團體、旅行社等，辦理「低碳觀光綠建築知性之旅」。
目前規劃路線有國立傳統藝術中心住宿區、宜蘭縣政府、台北市北投圖書館、淡海污水處理廠、桃園郭元益綠標生活館、基隆海洋科技博物館養殖工作站、南投內湖國小、日月潭向山遊客中心、嘉義溪口鄉文化生活館、台南成大綠色魔法學校、高雄國家體育場等12條路線，到105年止共辦理527餘場，參加人數超過3萬人次。
建研所長陳瑞鈴受訪時指出，結合旅行社推出綠建築低碳遊的一日遊、二日遊行程，把綠建築當成一種商品，也可以促進觀光，最重要是推廣環境教育，未來不排除和國旅卡結合，目前正在研究。
陳瑞鈴說，低碳遊的一日行程多半是千元有找，非常經濟實惠，也可安排客製化行程，彈性很多。
建研所說，今年低碳觀光綠建築旅遊活動團體部分預計辦理50梯次，共1000名額，1月份已開放報名，並規劃於大年初4陸續出團，歡迎有意參加的民眾，隨時留意活動網頁(http://taiwangbc-tourism.com.tw)的最新消息，可網路預約報名參加。
內政部也挑選友善建築遊憩場所，包括台北市兒童新樂園、新北市貢寮區南方澳遊客中心、宜蘭縣羅東鎮羅東林業園區、台中市清水服務區、台南市台江國家公園、高雄市中都溼地公園等，讓有年長者及行動不便成員的家庭能夠安心出遊。1060129
(中央社)
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