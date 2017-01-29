農曆春節全台遊樂園優惠 好康都在這

我要評比

大年初二回娘家，也是闔家出遊走春的好日子，中央社整理農曆春節全台遊樂園優惠，還有各遊樂園在寒假期間搭乘公共運輸入園優惠方案，好康都在這篇，一定要看。

農曆春節假期不長，許多人留在台灣過年，全台樂園為吸引民眾在過年假期入園，紛紛推出超值優惠，鼓勵大朋友帶著小朋友，闔家出遊。其中麗寶樂園祭出10歲以下兒童免費，六福村12歲以下兒童不用錢。

麗寶樂園和六福村都推出兒童入園優惠，麗寶探索樂園規定是10歲以下兒童免費，搭統聯客運從台北出發套票999元；六福村則是規定12歲以下免費，憑新竹客運直達六福村班次的當天乘車購票證明，享門票優惠價599元。

2月想賞櫻，烏來和九族文化村都是知名景點，雲仙樂園推出纜車及櫻花餐488元；九族文化村櫻花祭優惠票580元，還可搭配台灣好行水陸空套票；劍湖山世界和義大世界都主打VR設施，讓民眾有身歷其境的感受。

另外，交通部觀光局表示，2月1日前加入全台主題樂園網站會員，就可參加題樂園福袋抽獎，包括專屬商品買一送一，還有折價優惠及限量好禮等，建議民眾出遊時搭乘大眾運輸工具避免塞車掃興。1060129

(中央社)