陳瑞斌首登江蘇春晚 古典流行跨域演出

名揚國際的台灣鋼琴家陳瑞斌受邀與香港歌手李克勤跨界合作，大年初一登江蘇衛視春晚表演，陳瑞斌展現驚人音樂實力改編李克勤成名曲「月半小夜曲」，鋼琴古典與流行跨領域的演出博得滿堂彩。

陳瑞斌是已故俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）唯一的亞裔弟子，他那被稱為「天使手指」的彈奏技巧、敏銳的音樂性、自然與熱情的舞台魅力，深受海內外樂迷們喜愛。

雖然曾受邀上海世博、北京音樂電影節及由中央電視台直播的北京國家大劇院演出，但登上數千萬人觀看的春晚表演卻是頭一遭，陳瑞斌說，他親手改編歌曲，就是希望讓歌曲能呈現與一般伴奏不同的風貌。

不論改編歌曲還是與歌手跨界合作，對陳瑞斌來說其實一點都不陌生。陳瑞斌表示，雖然春晚邀約來的很臨時，但因為跟李克勤合作多年、彼此熟悉，因此雙方很快就決定要合作。

除了春晚演出，陳瑞斌也曾組過鋼琴跟中國傳統樂器樂團，將兩岸代表性樂曲重新改編並帶到海外首演，向國際宣揚。陳瑞斌表示，未來也將繼續致力於文化交流，並繼續到全球各國表演、錄製新專輯。1060129

(中央社)