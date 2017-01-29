川普建美墨邊境牆 柏林市長：勿忘德歷史教訓

我要評比

柏林圍牆紀念處被擺上鮮花，這是德國歷史的一個傷痛教訓。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)日前宣布兌現選舉承諾，即將在美國與墨西哥交界建造邊境牆。對此，德國柏林市長米勒（Michael Mueller）大聲疾呼，要川普別忘記德國冷戰時期的歷史教訓，切勿走上「鐵幕」的錯誤路道路。

綜合外電報導，川普計劃建設美墨邊境圍牆的消息傳出後，在國際間引起熱烈討論。柏林市長米勒聞訊後，特別以德文撰寫致川普的聲明，希望以過來人的角度提供一些意見。

米勒表示，冷戰時期建設的柏林圍牆曾帶給德國人民莫大痛苦，作為歷史過來人，不能在另一個國家凖備新建圍牆時無動於衷。因此，呼籲川普不要走向分離主義道路！

米勒也另舉南北韓現狀與賽普勒斯分裂問題為例，提供前車之鑑。並說道，美國以前曾幫助德國爭取自由，希望同一個國家現在也能記取歷史教訓。

柏林圍牆是德國分裂期間東德政府環繞西柏林邊境修築的全封閉的邊防系統，以將其與西德領土分割開來。該圍牆建立於1961年，一直到1990年圍牆倒塌，全長為167.8公里。

(中時)